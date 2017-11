Der Oktober war für die Autobauer in Europa wieder ein guter Monat. Insbesondere in Spanien und Frankreich stieg die Zahl der Neuzulassungen deutlich. Unter den deutschen Autobauern ergibt sich ein gemischtes Bild.

Der europäische Automarkt hat im Oktober wieder Fahrt aufgenommen. Nach einem Minus im Vormonat legte die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern um 5,9 Prozent auf rund 1,17 Millionen Autos im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag mitteilte. In den ersten zehn ...

