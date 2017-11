Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den jüngsten Kursverlusten an den europäischen Aktienmärkten sind die Weichen am Donnerstag erst einmal auf Erholung gestellt. Der DAX gewinnt im frühen Geschäft 0,5 Prozent auf 13.038 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,4 Prozent zu auf 3.561 Punkte.

Der Rückschlag am Markt war bereits am Mittwoch knapp unterhalb von 12.850 Punkten auf Kaufbereitschaft gestoßen, das hatte den DAX nach oben umschlagen lassen. "Die Verkaufsaufträge sind erst einmal abgearbeitet", sagt ein Marktteilnehmer. Viele Großanleger hätten zudem ihre Positionen am Terminmarkt abgesichert, was für Erholungspotenzial spreche.

Autos und Bau an der Spitze der Gewinner

Gefragt sind die Autoaktien, nachdem die Zulassungszahlen in Westeuropa zuletzt wieder deutlich nach oben zeigten. VW gewinnen 1,6 Prozent und Daimler 0,8 Prozent. Heidelbergcement ziehen um 1,3 Prozent an auf 90,63 Euro, nachdem das Brokerhaus Bernstein das Kursziel auf 102 Euro erhöht hat.

In Europa gewinnt der Autoindex 0,8 Prozent, übertroffen nur vom Index der Bauwerte, der um 1,1 Prozent anzieht. Bouygues steigen nach ihren Zahlen um 4,8 Prozent. Positiv bewertet wird das erhöhte Margenziel, das Bouygues nun bei 26 bis 27 Prozent sieht nach zuvor "leicht über 25 Prozent".

High-Yield-Anleihen machen skeptisch

Dass die Erholung auf wackligen Füßen steht, wird am US-Markt und an der Zinsseite festgemacht. Sorgen bereitet der fortgesetzte Absturz der High-Yield-Anleihen, also so genannter Junk Bonds, in dem sich die Zinssorgen verstärkt widerspiegeln. Ihre Kurse haben die Talfahrt im US-Handel fortgesetzt. Angesteckt haben sie nun zudem die hochverzinslichen Anleihen der US-Energiewerte, obwohl das angesichts der jüngsten Ölpreiserholung als kaum wahrscheinlich angesehen worden war.

Zudem missfällt die Lage an der Wall Street einigen Händlern: "Der US-Markt ist gestern wie befürchtet am Widerstand gescheitert, das dürfte dort den Abwärtstrend noch beschleunigen", sagt ein Händler mit Blick auf den S&P-500. Europäische Aktien würden dann erst recht abverkauft werden. Auch aus Asien kamen nur gemischte Signale, und der Euro notiert weiter nur knapp unter 1,18 Dollar.

In den USA wird nach den Verbraucherpreisen am Vortag nun auf die Import- und Exportpreise geachtet. Auf der Konjunkturagenda stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Philadelphia-Fed-Index für November. In der Eurozone wird die Verbraucherpreisentwicklung bekannt gegeben.

Kurseinbruch bei Zumtobel nach Gewinnwarnung

Für Entsetzen im Handel sorgt die erneute Gewinnwarnung von Leuchtenhersteller Zumtobel. Statt eines Gewinnanstiegs wird nun ein Rückgang bei Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahr erwartet. "Dabei ist die Gewinnwarnung an sich weniger schlimm als der Wegfall der Visibility", sagt ein Händler. Zumtobel selber spreche nun davon, dass "die erhoffte Erholung kurzfristig nicht absehbar ist". Damit seien Gewinnschätzungen für Zumtobel kaum noch berechenbar, was zu massiven Risikoabschlägen für die Aktie führe. Der Kurs bricht um 16,7 Prozent ein.

Im SDAX sacken Hamburger Hafen um 7,5 Prozent ab auf 25,43 Euro. Kepler Cheuvreux hat die Aktie auf "Reduce" nach "Hold" gesenkt. "Das Problem ist weniger die Umstufung, sondern die ausdrücklich ausgesprochene Empfehlung zum Verkaufen", sagt ein Händler. Zudem habe die Aktie einen Anstieg von 60 Prozent seit Jahresbeginn hinter sich. Das neue Kursziel sehen die Analysten bei 24 Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.561,28 0,44 15,56 8,23 Stoxx-50 3.137,03 0,31 9,62 4,20 DAX 13.038,08 0,48 61,71 13,56 MDAX 26.270,48 0,42 109,29 18,39 TecDAX 2.477,86 0,81 19,83 36,77 SDAX 11.655,67 0,17 19,87 22,44 FTSE 7.377,48 0,07 4,87 3,29 CAC 5.321,80 0,39 20,55 9,45 Bund-Future 162,65 -0,15 1,59 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:07 Mi, 17.20 % YTD EUR/USD 1,1787 -0,05% 1,1793 1,1797 +12,1% EUR/JPY 133,37 -0,02% 133,40 133,45 +8,5% EUR/CHF 1,1675 +0,02% 1,1673 1,1680 +9,0% EUR/GBP 0,8955 +0,02% 0,8953 1,1159 +5,1% USD/JPY 113,14 +0,01% 113,13 113,13 -3,2% GBP/USD 1,3164 -0,05% 1,3171 1,3166 +6,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,43 55,33 +0,2% 0,10 -2,9% Brent/ICE 61,99 61,87 +0,2% 0,12 +5,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.277,39 1.278,40 -0,1% -1,01 +10,9% Silber (Spot) 17,01 17,00 +0,1% +0,01 +6,8% Platin (Spot) 932,10 932,00 +0,0% +0,10 +3,2% Kupfer-Future 3,05 3,05 -0,2% -0,01 +20,7% ===

