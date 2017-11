Von Claudio Kummerfeld

Die Aktienmärkte sind in den letzten Wochen prächtig gelaufen. Seit der Bundestagswahl Ende September ist der Dax um 900 Punkte gestiegen. Gut, seit einer Woche kam man einen Tick zurück, und liegt nun noch 400 Punkte im Plus. Diesen Rücksetzer von 500 Punkten sehen viele schon als Krise an - es könnte aber auch eine ganz normale technische Korrektur sein. Richtiges Ungemach aber droht von einer ganz anderen Stelle. Es ist offensichtlich, wird aber von vielen oder den allermeisten Börsianern nicht wirklich beachtet.

Dabei rollt das Ungemach mit vollem Tempo auf die Börse zu. Das Ungemach lautet "Neuwahlen in Deutschland". Wer verfolgt derzeit noch die tägliche Berichterstattung über die Jamaika-Verhandlungen? Sie also auch nicht? Es ist einfach langweilig, und nervig. Wen interessiert das noch? Die Grünen wollen dies, die FDP jenes… am Morgen nach der Bundestagswahl hatten wir bereits getitelt, dass Horst Seehofer das große Problem sei. Diese These möchten wir nun erneuern.

Es geht gar nicht darum, ob die CSU-Positionen in Sachen Flüchtlinge richtig oder falsch sind, sondern dass die CSU massiv bei der Wahl verloren hat, und nun alles dafür tun muss und will, um für die Bayern-Wahlen nächstes Jahr die verlorene Wählerschaft zurückzuholen. Und die Grünen? Sie sind vielleicht ein ähnliches Problem, denn sie können ihrer Klientel nicht verkaufen, dass sie ihre Linie in Sachen Flüchtlinge für die CSU geopfert haben, nur damit sie endlich wieder mit dicken Regierungslimousinen ...

