Primus Valor: Immobilie Rheine aus dem ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus verkauft

Nach nur zwei Jahren Haltedauer und mit mehr als 60 Prozent Gewinn wurde ein Objekt aus dem ICD 7 verkauft. Weitere aktuelle Kurzmeldungen gibt es aus den Häusern Project Fonds, Buss Capital, Ökorenta und Solvium.

Der bis April 2016 platzierte AIF ImmoChance Deutschland (ICD) 7 Renovation Plus konnte bereits die zweite Immobilie aus seinem Portfolio verkaufen. Erworben wurde das Objekt in Rheine nach Angaben der Gesellschaft zum Preis von knapp 8,8 Millionen Euro. Der Nutzen-Lasten-Übergang erfolgte zum 1. März 2016. Zusätzlich wurden 550.000 Euro in die Sanierung investiert. Insgesamt sind das ca. 9,4 Millionen Euro. Wie Primus Valor bekannt gibt, konnte die Immobilie jetzt für den Preis von zwölf Millionen Euro veräußert werden. Der Kaufvertrag sei bereits notariell beurkundet. Der Nutzen-Lasten-Übergang wurde auf den 31. März 2018 terminiert. Abzüglich der Nebenkosten für den Verkauf von etwas über 100.000 Euro sei für die Fondsgesellschaft ein Gewinn von 2,5 Millionen Euro auf Objektebene erwirtschaftet worden. Wie die Gesellschaft erläutert, wurde für die Immobilie Rheine ein Darlehen in Höhe von fünf Millionen Euro aufgenommen. Bis heute seien davon bereits ca. 300.000 Euro getilgt. Bezogen auf den Eigenkapitaleinsatz betrage der Gewinn damit mehr als 60 Prozent - binnen gerade einmal ca. zwei Jahren - und damit deutlich früher als im Verkaufsprospekt ursprünglich geplant. Aktuell in Platzierung ist der ImmoChance 8 Renovation Plus, mit dem Anleger erneut am Wertsteigerungspotenzial deutscher Wohnimmobilien teilhaben können.

