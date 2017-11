Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich sicher gezeigt, dass die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition in jedem Fall im Verlauf der Nacht zu Freitag beendet werden - mit positivem oder negativem Ausgang. "Ich bin eigentlich sehr sicher, so oder so wird das heute Nacht entschieden", sagte Herrmann im ARD-Morgenmagazin.

Trotz großer Differenzen zeigte er sich optimistisch für eine Einigung. "Ich bin immer noch zuversichtlich, dass wir heute zu vernünftigen Ergebnissen kommen im Verlauf des Tages, im Verlauf der Nacht." Alle Parteien hätten sich in ihrem weiteren Fahrplan darauf eingestellt, dass nun die Entscheidung über eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen falle. "Wenn man das nach vier Wochen nicht zu einem klaren Ergebnis bringen kann, dann würde sich die Frage stellen, ob das dann wirklich überhaupt reicht für eine gemeinsame Regierungsbasis der nächsten vier Jahre".

Union, FDP und Grüne gehen mit immer noch großen Meinungsunterschieden in zentralen Fragen in den letzten Verhandlungstag. Die potenziellen Partner eines Jamaika-Bündnisses streiten vor allem über den richtigen Weg in der Flüchtlingspolitik und beim Klimaschutz, aber auch zum Beispiel über die Verkehrspolitik und die Zukunft des Solidaritätszuschlages.

Sondierungen bis in die Nacht

Herrmann bestand auf den Positionen der CSU, die Flüchtlingen mit vorübergehendem Bleiberecht auch künftig keinen Familiennachzug erlauben und insgesamt die Aufnahme von Migranten auf 200.000 beschränken will. "So lange die Flüchtlingszahlen noch so hoch sind, wie sie jetzt sind, ist das nicht vermittelbar", sagte er zu dem von den Grünen geforderten Familiennachzug und betonte: "Wir brauchen eine klare Begrenzung der Flüchtlingszahlen." Dies wolle auch "die Mehrheit des deutschen Volkes" so.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter warf den übrigen Parteien fehlenden Kompromisswillen vor und bot seinerseits an, auf eine höhere Besteuerung von Diesel zu verzichten. "Wir sind da durchaus kompromissbereit, was die Methoden angeht, aber nicht die Ziele", sagte er in derselben Sendung. Die Grünen wollten die Benzin- und Dieselsteuer angleichen und nach dem CO2-Ausstoß bemessen. "Aber wir sehen, dass sich die andere Seite dort keinen Millimeter bewegt, und deshalb sind wir bereit, dort noch einmal ein Kompromissangebot zu machen, dass wir auf diese Maßnahme verzichten."

CDU-Unterhändler Jens Spahn wies dies in der Sendung jedoch zurück. "Wenn Herr Hofreiter abräumt, dass die über zwölf Millionen Dieselfahrer in Deutschland nicht mehr Steuern zahlen sollen, ... dann halte ich das für vernünftig", erklärte er. "Aber es ist kein großzügiges Angebot, sondern eher eine Selbstverständlichkeit."

Die Parteien wollen am Donnerstag in zahlreichen Runden über die Streitthemen verhandeln. Am Morgen treffen sich die Parteien zu getrennten Vorgesprächen. Am Mittag wollen sich dann die Parteichefs treffen, bevor am Abend die große Sondierungsrunde zusammentritt. Über die Knackpunkte dürften aber am Ende die Parteichefs bis tief in die Nacht ringen.

