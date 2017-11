Mainz (ots) - ZDFinfo-Programmänderung



Woche 46/17 Freitag, 17.11.



Programmänderung:



13.00 auslandsjournal - die doku Unterschlupf in Ungarn Neue Heimat für Rechtsextreme? Film von Eva Schiller Ungarn 2017 ZDF-History: Putsch gegen die Deutsche Einheit um 13.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







Woche 50/17 Samstag, 09.12.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



21.00 Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben Deutschland 2017 Knast in Deutschland um 21.00 Uhr - entfällt!



21.45 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



(weiter im Ablauf)



