Zürich - Beim Biotechunternehmen Kuros kommt es nach nur sieben Monaten zu einem erneuten Chefwechsel. So wird per 4. Dezember Joost de Bruijn zum neuen CEO ernannt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Er ersetzt den zurücktretenden Ivan Cohen-Tanugi, der erst Mitte April überraschend auf den Posten berufen worden war. Während einer Übergangszeit werde er den neuen CEO unterstützen. Cohen-Tanugi tritt auch aus dem Verwaltungsrat zurück.

Der neue CEO de Bruijn ist Mitbegründer und derzeitiger Geschäftsführer von Kuros Biosciences BV, einer Tochtergesellschaft von Kuros und ehemals bekannt unter ...

