Liebe Leser,

Aixtron musste in dieser Woche einen weiteren Rückgang um fast 7 % hinnehmen. Jetzt beginnt sich die Situation zuzuspitzen, meinen Chartanalysten. Die Aktie fällt zügig in Richtung der runden 13 Euro könnte sogar noch weiter abrutschen. Jetzt gilt es zu hoffen, dass dies nur Gewinnmitnahmen gewesen sind, die schnell wieder nach oben gekauft werden. Das mittel- und langfristige Bild ist noch positiv. Das aktuelle 5-Jahres-Hoch bei 14,63 Euro, das am 10. November erreicht wurde, ... (Frank Holbaum)

