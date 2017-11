Liebe Leser,

der Bullentrend des Jahres 2017 gehört mit einigen Ausnahmen zu dem stärksten Trend in der Geschichte. Was die geringe Volatilität anbetrifft, ist es sogar der Bullenmarkt mit der geringsten Volatilität überhaupt. Dementsprechend waren Konsolidierungen in diesem Jahrestrend entweder kaum vorhanden oder aber relativ betrachtet nicht der Rede wert. Umso akribischer dürften Anleger die aktuelle Konsolidierung im Auge behalten.

DAX minus 5 %, Aktie plus 10 %

Der ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...