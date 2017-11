Die Talfahrt von Bitcoin scheint vorerst gestoppt. Zu Mitte der Woche steuert die Cyberwährung erneut auf 7.000 US- Dollar zu und kann bereits im heutigen Handel über 5 Prozent an Wert zulegen. Somit befindet sich der am Wochenende kränkelnde Taler auf dem Weg der Besserung. In der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...