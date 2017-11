BERLIN (dpa-AFX) - Der Ausbau des zu klein geratenen neuen Hauptstadtflughafens beschäftigt an diesem Freitag (17. November) wieder den Betreiber-Aufsichtsrat. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will den Kontrolleuren erklären, wie viel die geplanten Ausbaustufen in Schönefeld jeweils kosten könnten und wie viele zusätzliche Passagiere sie ermöglichen würden.

Obwohl die Eröffnung des Flughafens inzwischen sechs Jahre auf sich warten lässt, soll dem Vernehmen nach noch kein neues Datum für den Erstflug genannt werden. Die Flughafengesellschaft will im Dezember oder Januar einen Eröffnungstermin nennen.

Wegen Planungsfehlern, Baumängeln und Missmanagement ist der Start des drittgrößten deutschen Flughafens seit 2011 schon sechs Mal verschoben worden. Der Neubau soll den alten Flughafen Tegel ersetzen. Inzwischen sind die Passagierzahlen in Berlin aber so stark gewachsen, dass angebaut werden muss.

Um die Sanierung im neuen Terminal und den Ausbau voranzubringen, will Lütke Daldrup den Bauexperten Carsten Wilmsen vom Flughafen München nach Schönefeld holen. Er soll dem bisherigen Technikchef Jörg Marks vorgesetzt werden - ob als Geschäftsführer oder in anderem Rang war vor der Aufsichtsratssitzung noch nicht klar./bf/DP/zb

