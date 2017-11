Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen mit in den Handel vom Donnerstag gestartet. Die Vorgaben aus Übersee hatten hierfür noch keine klare Richtung geliefert. Während einerseits die US-Börsen zur Wochenmitte einen weiteren Dämpfer erhielten, waren andererseits in Asien insbesondere der japanische Aktienmarkt stark.

In den USA verminderten umgekehrt wachsende Zweifel am Zustandekommen der US-Steuerreform sowie der jüngste Rückgang der Ölpreise die Risikobereitschaft der Anleger, berichteten Händler. Statt Aktien waren in diesem Umfeld vermeintlich sichere Häfen wie Staatsanleihen gefragt. Am Markt bestand derweil keine Einigkeit darüber, ob es sich bei den jüngsten Kursentwicklungen um einen Stimmungswandel oder bloss um Gewinnmitnahmen handelt. In Deutschland begann - ähnlich wie in der Schweiz - der Handelstag unter positiven Vorzeichen. Gleich zu Handelsbeginn eroberte der deutsche Leitindex DAX die Marke von 13 000 Punkten zurück.

Der Swiss Market Index (SMI) steht derweil um 09.30 Uhr 0,23% höher bei 9'110,35 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,27% auf 1'472,93 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,16% auf 10'439,48 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren bis auf drei Verlierer alle im Plus.

Zu den grössten Gewinnern gehören Clariant (+1,2% auf 26,10 CHF). Beim Chemiekonzern hatten am Morgen hatte die Analysten ...

