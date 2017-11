Frankfurt - Zur Wochenmitte schalteten die Risikoampeln an den internationalen Finanzmärkten auf "Rot", berichten die Analysten der Helaba.Der stark steigende Euro und ein fallender Ölpreis hätten nicht unerheblich zur Verunsicherung beigetragen. Gute Nachrichten seien Mangelware geblieben. Die geplante Steuerreform in den USA bleibe vage, eine Einigung bei den Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition sei wegen zu großer Meinungsverschiedenheiten nicht in Sicht.

