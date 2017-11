Wien - Gestern war am EUR-Primärmarkt rege Aktivität zu beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vodafone Group habe etwa eine EUR 2,5 Mrd. umfassende Multi-Tranche (A: EUR 1 Mrd., 8J, MS+63 BP; B: EUR 750 Mio., 12J, MS+95 BP; C: EUR 750 Mio., 20J, MS+155 BP) gepreist. Die Ratingagenturen würden die Emission im oberen BBB-Segment (Baa1/BBB+/BBB+) einstufen.

