Carsten Kengeter, der Chef der Deutschen Börse, tritt zum Jahresende zurück. Sein Nachfolger ist offenbar schon gefunden. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen, die Entscheidung fällt womöglich schon am Donnerstag.

Die Deutsche Börse will einem Zeitungsbericht zufolge noch am heutigen Donnerstag über die Nachfolge von Vorstandschef Carsten Kengeter entscheiden. Als neuer Mann an der Spitze des Konzerns solle der bisherige HVB-Chef Theodor Weimer dem ...

