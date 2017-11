Asiatische Aktienmärkte erholen sich trotz Rückgängen an der Wall Street Die Beschäftigung in Australien ist weniger stark gewachsen als erwartet, der Ausblick blieb aber weiterhin positiv Arbeitslosenquote geht zurück, allerdings sind auch die Zahlen der Erwerbstätigen geschrumpft Der australische Dollar liegt nach den neuen Daten leicht in der Gewinnzone, ein wichtiger Widerstand ist jedoch noch vorhanden Rosengren von der Fed unterstützt eine Zinserhöhung im folgenden Monat

Zusammenfassung:Bevor wir den australischen Arbeitsmarkt analysieren, sollten wir noch etwas über die Sitzung in Asien erwähnen, die einen Durchbruch gebracht hat, da die wichtigsten Indizes kurz vor Schluss noch deutlich an Wert gewinnen konnten. Der japanische NIKKEI (JAP225 in der xStation 5) ist bei weitem der beste Performer, der um 1,5% anstieg, während Hang Seng zum Zeitpunkt des Schreibens um 1,2% zulegte. Diese Verbesserung kam trotz eines weiteren schwachen Handelstag in den USA, der mit weitreichenden Rückgängen endete. Die wichtigsten Indizes verloren knapp ...

