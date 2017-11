Die Herbstausgabe befasst sich mit ehemaligen .eu-Web-Awards-Gewinnern, den in 2017 nominierten Finalisten und mit europäischen Start-ups.

EURids Herbstausgabe der .eu Illustrated konzentriert sich auf die .eu-Web-Awards, eine in 2014 geschaffene Initiative, um .eu- und .??-Domaininhaber bei ihren Online-Aktivitäten zu unterstützen und sie auszuzeichnen. Es werden aber in dieser Ausgabe nicht nur die 2017 nominierten Finalisten näher beleuchtet, der Leser findet zudem Rückblicke auf frühere Ausgaben der .eu-Web-Awards, Einblicke in die Entwicklung von .eu im 3. Quartal, die Präsentation eines der aufregendsten Start-up Events in Europa und sogar eine Lektion in Geschichte.

"Bei unserem .eu Illustrated Magazine geht es schon immer um die Steigerung der Sichtbarkeit unserer talentierten Domaininhaber", so Giovanni Seppia, EURids External Relations Manager, und er fügt hinzu: "Diese Ausgabe ist ganz besonders, da sich alles um unsere aktuellen und früheren .eu-Web-Awards-Gewinner dreht."

"Wir freuen uns sehr über diese Ausgabe der .eu Illustrated aufgrund ihrer positiven Wirkung auf die .eu-Community als Ganzes und dem zusätzlichen Nutzen, den sie den vorgestellten Aktivitäten bringt, vor allem den auf Wachstum und Weiterentwicklung ausgerichteten Start-ups", kommentiert Christopher Nicastro, EURids Communication Support Manager.

Die digitale Version der Herbstausgabe der .eu Illustrated steht nun unter www.eurid.eu zur Ansicht bereit.

