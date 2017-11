Salzgitter-Calls mit 106%-Chance bei Kursanstieg auf 45 EUR

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse besteht bei der Salzgitter-Aktie (ISIN: DE0006202005) die Chance auf einen Kursanstieg. Hier die Analyse:

"Rückblick: Salzgitter befindet sich seit einem Tief bei 16,80 EUR aus dem Februar 2016 in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie des Stahlwertes bis 24. Oktober 2017 auf ein Hoch bei 44,28 EUR. Dort setzte eine Konsolidierung ein. Im Rahmen dieser Bewegung fiel der Wert gestern auf ein neues Tief ab, testete damit aber den Aufwärtstrend seit Februar 2016 bei aktuell ca. 39,07 EUR erfolgreich. Die Aktie bildete gestern auf diesem Trend eine potenzielle Reversalkerze aus.

Ausblick: Salzgitter hat also die Chance, die Konsolidierung der letzten Wochen zu beenden. Kurzfristig ist ein Anstieg bis an den Abwärtstrend seit 24. Oktober bei aktuell 41,32 EUR möglich. Falls der Aktie ein Ausbruch über diesen Trend gelingt, wären weitere Gewinne in Richtung 44,28 EUR bis ca. 45 EUR möglich. Sollte Salzgitter aber deutlich unter 39,07 EUR abfallen, müsste mit weiteren Abgaben an den EMA 200 bei aktuell 36,56 EUR gerechnet werden."

Wer beim aktuellen Salzgitter-Kurs von 41,43 Euro innerhalb des nächsten Monats mit einem Kursanstieg auf bis zu 45 Euro rechnet, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 42 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Salzgitter-Aktie mit Basispreis bei 42 Euro, Bewertungstag 19.1.18, BV 0,1, ISIN: DE000PP1P449, wurde beim Aktienkurs von 41,43 Euro mit 0,15 - 0,16 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Salzgitter-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 45 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,33 Euro (+106 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,11 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Salzgitter-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,11 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF3GUX9, wurde beim Aktienkurs von 41,43 Euro mit 0,37 - 0,38 Euro taxiert.

Kann die Salzgitter-Aktie in den nächsten Wochen auf die Marke von 45 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,68 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Salzgitter-Aktien oder von Hebelprodukten auf Salzgitter-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de