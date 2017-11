Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wirecard nach Zahlen von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe einen starken Ausblick gegeben, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die Nachfrage in der Gegend Asien-Pazifik, Indien und den USA sei stärker als erwartet. Die Margenentwicklung sollte kurzfristig robust bleiben, ungeachtet von Übernahmen./ajx/mis Datum der Analyse: 16.11.2017

ISIN: DE0007472060