Die Studie Digital Transformation Barometer erkennt einen positiven Einfluss durch digital bewanderte Führungskräfte und nimmt den Rummel um emporkommende Technologien im Vergleich zur Realität unter die Lupe

Laut der neuen Studie von ISACA Digital Transformation Barometer meinen nur die Hälfte (53 Prozent) der befragten Fachleute für Geschäftstechnologie, die leitenden Personen ihrer Unternehmen sei digital bewandert. Die restlichen 47 Prozent meinen entweder, ihre Geschäftsleitung besitze kein solides Verständnis der Technologie und ihrer Auswirkungen, oder sind sich nicht sicher. Zusätzlich mäßigt die globale Studie den Rummel um einige emporkommende Technologien, da die Umfrageteilnehmer auf dem Boden der Tatsachen überprüften, welche Technologien rasch angenommen, vorsichtig getestet oder zwecks künftiger Berücksichtigung im digitalen Transformationskreuzzug geparkt werden.

ISACA's Digital Transformation Barometer looks at the impact of digitally literate leaders and the hype vs. reality of emerging technologies. (Graphic: Business Wire)