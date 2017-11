Baden-Baden (ots) - Um Spenden für Kinder in Not zu sammeln, versteigern ehemalige Bambi-Preisträger derzeit ganz außergewöhnliche Dinge und Erlebnisse bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal. Fußballbundestrainer Jogi Löw stiftet zum Beispiel zwei VIP-Tickets für das Länderspiel gegen Brasilien, DJ Felix Jaehn hingegen bringt für den Auktionsgewinner ein Souvenir aus Mexiko mit. Florian Silbereisen, Bülent Ceylan und Kai Pflaume bieten sogar sich selbst an und versteigern einmalige Meet & Greets. Wer schon immer einmal ins Fernsehen wollte, kann sich zudem eine Komparsenrolle bei "In aller Freundschaft" sichern.



Alle Erlöse der Bambi-Auktionen unter www.unitedcharity.de werden ohne einen Cent Abzug an die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung weitergegeben, die damit ausgewählte Kinderhilfsprojekte unterstützt. Dieser genialen Idee haben sich natürlich noch weitere Prominente angeschlossen: Auch Matthias Schweighöfer, Die Fantastischen Vier und Die Prinzen unterstützen die Spendenaktion mit einzigartigen Wohltätigkeitsauktionen.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



