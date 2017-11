FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3680 (3450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 230 (225) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS DIGNITY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2450 (2950) PENCE - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 800 (730) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES MARSHALLS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 510 (420) PENCE - BERENBERG RESUMES SAFECHARGE WITH 'BUY' - TARGET 350 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 810 (890) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 850 (1010) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES FIRSTGROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 100 (94) PENCE - EXANE BNP RAISES NEX GROUP TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 660 (600) PENCE - GOLDMAN CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1797 (1871) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1940 (1920) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 196 (188) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4380 (4340) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1450 (1540) PENCE - 'BUY' - JPM RAISES AVEVA GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 3200 (2800) PENCE - JPMORGAN RAISES AVEVA GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 3200 (2800) P. - JPMORGAN RAISES FENNER PRICE TARGET TO 380 (345) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1080) P. - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES CENTRICA TO 'BUY' ('REDUCE') - TARGET 190 PENCE - PANMURE CUTS GKN PRICE TARGET TO 230 (300) PENCE - 'SELL' - RBC CUTS TALK TALK TELECOM TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERF.); TARGET 190 (225) P. - RBC RAISES FIRSTGROUP TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERF.) - TARGET 110 (115) PENCE - S&P GLOBAL CUTS ITV PRICE TARGET TO 180 (210) PENCE - 'BUY' - S&P GLOBAL RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1850 (1750) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 95 (88) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STHREE PRICE TARGET TO 440 (430) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'BUY'



