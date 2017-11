Rockwell Automation begrüßt Tausende zur alljährlichen Automation Fair, der Veranstaltung für Industrieautomatisierung und Informationen

Tausende von Branchenfachleuten kommen in Houston für die Automation Fair zusammen, um sich über die neuesten zukunftsweisenden Fertigungstechnologien, die die Branche prägen, und Automatisierungstools, die ihnen helfen können, weltweit wettbewerbsfähiger und produktiver zu arbeiten, zu informieren. Die Automation Fair wird von Rockwell Automation und seinen PartnerNetwork-Mitgliedern veranstaltet und ist das führende Branchen-Event, das speziell für Hersteller und OEMs organisiert wird, um ihnen zu helfen, ihre Automatisierungsinvestitionen zur Realisierung ihrer Geschäftsziele zu optimieren.

Blake Moret, president and CEO, Rockwell Automation, shares his vision and insights on how companies are realizing value from digital transformation and advanced technologies, in a presentation at the Automation Perspectives global media forum held on Nov. 14. (Photo: Business Wire)

"In dieser Woche dreht sich alles darum, Technologien vorzuführen und Informationen bereitzustellen, die helfen, Industriebetriebe und ihre Mitarbeiter produktiver zu machen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir außerdem unsere Unterstützung für die Menschen in Houston und in den umliegenden Gemeinden zeigen, während sie die Aufräumarbeiten fortsetzen und sich von den jüngsten Hurrikanen erholen", so Blake Moret, President und CEO, Rockwell Automation.

Auf der Veranstaltung können Teilnehmer verschiedene Technologien sehen, die die digitale Transformation unterstützen mithilfe von Produktionsdaten zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse sowie bewährte Verfahren zur Überwachung und Betriebsführung, um Integration und Kooperation unternehmensweit zu steigern. Zu diesem Zweck hat Rockwell Automation erneut sein Analytikangebot erweitert, nämlich mit einer neuen Plattform, die Daten von praktisch jeder Quelle im Unternehmen abruft und Analytik auf intuitiven Dashboards bereitstellt. Auf diese Weise können Benutzer rasch Probleme lösen und konkrete Geschäftsergebnisse im "Connected Enterprise" erzielen.

Hunderte von Fachleuten aus dem Bereich Prozessautomatisierung kamen frühzeitig nach Houston, um an der jährlichen Process Solutions Users Group (PSUG) teilzunehmen, die am 13. und 14. November stattfand. Die Veranstaltung umfasste mehr als 25 technische Schulungen, 10 praktische Labore und über 25 Präsentationen von Kunden von Rockwell Automation, darunter ein offenes Forum mit einem Team von Industrieexperten.

Am 14. November nahmen globale Medien und Branchenanalysten an dem halbtägigen Medienforum Automation Perspectives teil. Im Rahmen dieser Veranstaltung tauschten sich Führungskräfte und Industrieexperten über ihre Vision und Vordenkerposition aus. Das Thema war die Art und Weise, wie Unternehmen Wert aus der branchenübergreifenden digitalen Transformation und den Technologien ziehen, mit deren Hilfe diese umgesetzt werden soll. Außerdem tauschten sich Branchenführer über ihre Strategien im Umgang mit dem Fachkräftemangel in der Fertigungsbranche aus. Hierzu haben Rockwell Automation und ManpowerGroup ein neues Programm entwickelt, das die Fähigkeiten und die Erfahrung von Veteranen des US-amerikanischen Militärs nutzt, um diese kritische Herausforderung zu meistern.

In Verbindung mit der Automation Fair schließen sich Mitarbeiter, Partner und Kunden von Rockwell Automation mit United Way zusammen, um beim Packen von 8.000 Thanksgiving-Dinner-Paketen zu helfen. Diese Aktion ist Teil der fortlaufenden Bemühungen des Unternehmens, die Hurrikan-Aufräumarbeiten zu unterstützen und sein Engagement für die Stadt Houston auszuweiten. Gemeinsam helfen die beiden Organisationen dabei, gleich im Anschluss an die Automation Fair Dinner-Pakete über verschiedene Tochteragenturen und Partner von United Way an Anwohner zu verteilen.

Die 2017 Automation Fair bietet mehr als 140 Ausstellungsstände, die die aktuellsten Innovationen im Bereich Automatisierung vorstellen. Sie umfasst außerdem neun Branchenforen, 19 Mitmachlabors und 93 technische Veranstaltungen, durch die die Teilnehmer ihre Kenntnisse erweitern können und die jüngsten Steuerungstechnologien, modernen Fertigungstechnologien und unternehmenseigenen Informationstechnologien ausprobieren können.

Um Bilder, Ressourcen und Informationen über Produkte und weitere Ankündigungen auf der Messe zu erhalten, besuchen Sie bitte den Automation Fair Online-Pressroom.

Über das PartnerNetwork-Programm von Rockwell Automation

Das Rockwell Automation PartnerNetwork-Programm bietet globalen Herstellern Zugang zu einem kooperativen Netzwerk von Unternehmen, mit gemeinsamem Fokus auf die Entwicklung, Implementierung und Unterstützung von "Best-in-Breed"-Lösungen, um betriebsweite Optimierung zu erzielen, die Maschinenleistung zu verbessern und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informationslösungen, steigert die Produktivität seiner Kunden und sorgt für eine nachhaltigere Welt. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt etwa 22.000 Angestellte, die Kunden in mehr als 80 Ländern betreuen.

Automation Fair, LISTEN.THINK.SOLVE. und PartnerNetwork sind Marken von Rockwell Automation Inc.

