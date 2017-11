Berlin (ots) - Martin Burkert, Vorsitzender der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion und Vorsitzender des Verkehrsausschusses im 18. Deutschen Bundestag, zum Ausbau der Bahnstrecke München - Lindau:



Ich begrüße den von der Deutschen Bahn für März 2018 angesetzten Baubeginn für die Elektrifizierung der Bahnstrecke München - Memmingen - Lindau. Hier stehen wir als Bundesrepublik im Wort gegenüber der Schweiz. Für die Bauarbeiten ist daher absolute Pünktlichkeit geboten. Mit der geplanten Inbetriebnahme im Dezember 2020 soll sich die Fahrzeit zwischen München und Zürich um circa eine Stunde verkürzen.



Von den Jamaika-Verhandlungspartnern fordere ich ein klares Bekenntnis zum Verkehrsträger Schiene!



