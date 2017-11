FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat auch im Konzern dank Zuwächsen in allen Region im Oktober mehr Fahrzeuge verkauft. Besonders gut lief es erneut in China, wo der DAX-Konzern überproportional zulegte. Insgesamt verzeichnete die Volkswagen AG im vergangenen Monat ein Absatzplus von 8,2 Prozent auf 940.800 Fahrzeuge. Damit hat sich die Wachstumsdynamik deutlich verstärkt: Im bisherigen Jahresverlauf stiegen die Verkäufe um 3,2 Prozent.

In China stiegen die Fahrzeugabsätze aller Marken um 9,4 Prozent auf 398.100 Einheiten. In Europa verzeichnete VW ein Plus von 3,8 Prozent, in Deutschland stiegen die Verkäufe um knapp 1 Prozent.

Bei den Marken ergibt sich besonders bei Seat im vergangenen Monat erneut eine starke Entwicklung. Die Verkäufe zogen um 23,3 Prozent an. Die Kernmarke, die mit Abstand den größten Anteil an den Konzernverkäufen hat, steigerte die Absätze um 7,7 Prozent. Dies hatte der Wolfsburger Konzern bereits vergangene Woche mitgeteilt.

