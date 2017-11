Baierbrunn (ots) -



Kontaktlinsen und Augentropfen schließen sich nicht zwangsläufig aus. "Das hängt davon ab, ob Sie weiche oder harte Linsen tragen und welche Augentropfen Sie verwenden", erläutert Dr. Clemens Hock, Apotheker in Amorbach, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Weiche Kontaktlinsen beispielsweise könnten Wirkstoffe aufsaugen und sie unkontrolliert ans Auge abgeben. "Besprechen Sie mit Ihrem Augenarzt, ob Sie die wirkstoffhaltigen Augentropfen vielleicht nur zur Nacht anwenden. Tagsüber könnten Sie dann Ihre weichen Linsen einsetzen." Bei wirkstofffreien Augentropfen - zum Beispiel gegen trockene Augen - müssen laut Hock die Träger weicher wie harter Linsen aufpassen. "Die Konservierungsstoffe lagern sich in weichen Linsen ein. Sie können unter Umständen auch harte Linsen schädigen." Der Apotheker rät daher, sicherheitshalber nur Tropfen ohne Konservierungsmittel aus Ein-Dosen-Behältnissen zu wählen. Am einfachsten ist Hock zufolge aber, wenn Kontaktlinsenträger bei geröteten oder gereizten Augen für eine gewissen Zeit wieder die Brille aufsetzen.



