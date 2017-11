Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Das will ich auch!" Ideen fürs Selbermachen gibt es zuhauf. Doch häufig fehlt der entscheidende Antrieb oder man zweifelt, nicht tief genug im Thema zu stecken. Das aktuelle Make-Sonderheft "Richtig loslegen" will diese Ängste nehmen und zum "einfach machen" motivieren. Es bietet einen inspirierenden Streifzug durch viele Gebiete des Making, angefangen von Übersichten zu Werkzeugen, Software-Tools, die auf dem PC zum Einsatz kommen, Maker-Boards für Anfänger bis hin zu diversen Schritt-für-Schritt-Anleitungen.



Maker erfinden das Rad nicht neu, aber sie kombinieren geschickt fertige Dinge oder wandeln sie ab zu etwas Neuem. Ihre Vorgehensweise ist von Neugier und Pragmatismus geprägt und lösungsorientiert. Und manchmal geht es auch nur um den Spaß am kreativen Umgang mit Technik. "Für mich ist die Maker-Bewegung deshalb auch kein neuer Trend oder ein kurzfristiger Hype, sondern vielmehr Ausdruck eines Lifestyle, der einen neuen Namen bekommen hat", sagt Daniel Bachfeld, Chefredakteur vom Make-Magazin.



Nicht jeder ist Experte auf allen Gebieten des Selbermachens, manch einer kann gut löten, sucht aber immer noch den leichten Einstieg ins Programmieren - oder genau andersrum. Manch einer kann mit CAD-Programmen perfekt Platinen layouten, tut sich mit 3D-Druck aber schwer. "Das wollen wir mit dem Make-Sonderheft 'Richtig loslegen' ändern", sagt Bachfeld. "Ich bin mir sicher, dass alle, die gern basteln oder tüfteln, damit ihr Wissen oder ihre Fähigkeiten auf vielen Gebieten erweitern und für eigene Projekte einsetzen können."



Wie ein roter Faden führt das Sonderheft durch die Maker-Welt und beschäftigt sich intensiv mit den wichtigsten Grundlagen. So gibt es einen Rundblick etwa über die Werkzeug-Grundausstattung, über Bastel-Boards und deren Erweiterungen sowie über verschiedene digitale Produktionstechniken wie Lasercutting, 3D-Druck und CNC-Fräsen. Zudem enthält das Heft eine interaktive Online-Karte, auf der die aktuell rund 200 Orte zusammengefasst sind, an denen sich die Maker-Community trifft.



Das Magazin ist ab sofort für 9,90 Euro im Zeitschriftenhandel und im heise shop erhältlich.



Hinweis für Redaktionen: Gerne stellen wir Ihnen das Sonderheft zur Rezension kostenfrei zur Verfügung.



OTS: Make newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115465 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115465.rss2



Pressekontakt: Sylke Wilde Heise Medien Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: +49 511 5352-290 sylke.wilde@heise.de