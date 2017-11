IRW-PRESS: PUF Ventures Inc.: PUF Ventures Australia sichert sich die Mitarbeit von Casey Houwelings und Peter Cummings als Gewächshausexperten

Vancouver, British Kolumbien / 16. November 2017 - PUF Ventures Inc. (PUF oder das Unternehmen ) (CSE: PUF) (Frankfurt: PU3) (OTCPK: VvPUFXF), ein fortschrittlicher Lizenzantragsteller für Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) freut sich bekanntgeben zu können, dass PUF VENTURES Australia (PUFA") Casey Houwelings und Peter Cummings als Gewächshausexperten für sein Northern River Projekt, ein 1,2 Millionen Quadratfuß (111.500m2) großes Gewächshaus zwecks Anbau von medizinischem Cannabis im Nordosten von New South Wales verpflichtet hat. Houwelings und Cummings werden an der Entwicklung und am Bau des umweltverträglichen und fortschrittlichen Gewächshauses der letzten Generation für den Anbau von medizinischem Cannabis beteiligt sein.

Wir freuen uns über die Mitarbeit von Casey Houwelings und Peter Cummings an unserem Northern Rivers-Pionierprojekt für den Anbau von medizinischem Cannabis sagte Michael Horsfall, CEO von PUF Ventures Australien. Dadurch wird ein innovativer Ansatz für den Bau eines Aufzuchtkomplexes für medizinisches Cannabis möglich, der zu den weltweit größten gehört und als fortschrittlich konzipiertes Gewächshaus unter der Leitung von Casey und Peter stehen wird. Ihr Know-how wird zu einem der effizientesten und umweltverträglichsten Konzepte auf der Erde beitragen, denn unser Bestreben ist die Realisierung von Cannabis mit weltweit unübertroffener Qualität zum geringstmöglichen Preis. Wir glauben, dass das natürliche Sonnenlicht gemeinsam mit fortschrittlichen Anbaumethoden ein bedeutender Vorteil sein wird und uns erlaubt, die Bedingungen in der schönen Grafschaft Richmond Valley Shire in der nördlichen Talregion Australiens zu verbessern.

Mr. Houwelings ist Vorsitzender eines der weltweit technisch fortschrittlichsten und umweltfreundlichsten Gewächshausbetriebe - die Houweling-Unternehmensgruppe. Derzeit überwacht er den erfolgreichen Betrieb von drei groß angelegten Gewächshäusern in Kalifornien, Utah und British Kolumbien. Im Laufe seiner Karriere hat er erfolgreich geistiges Eigentum für die Gewächshausindustrie entwickelt, das die Kosten gesenkt, die Erträge verbessert und den höchsten Produktstandard erreicht hat. Mr. Houwelings wird die in Kanada und den USA im Treibhausanbau gemachten Erfahrungen in Bezug auf kommerzielle Verfahren und Methoden einfließen lassen und im Northern Rivers Projekt für medizinisches Cannabis zur Anwendung bringen.

Mr. Cummings wird weltweit als führend in der Entwicklung von Gewächshausprojekten anerkannt. Bis 2010 war er kanadischer Wirtschaftsprüfer und bis 2012 Finanzchef der Houweling-Unternehmensgruppe. Herr Cummings arbeitete mehr als 20 Jahre mit Herrn Houwelings zusammen. Beide sind gegenwärtig bei einigen Cannabisunternehmen in Kanada tätig und werden ausschließlich für PUFA in Australien arbeiten.

Projekt Northern Rivers

Das Projekt Northern Rivers ist ein Joint Venture zwischen PUF Ventures, PUF Ventures Australia und MYM Nutraceutical zur Errichtung eines 1,2 Millionen Quadratfuß (111.500m2) großen Gewächshausbetriebs in einem 27 Hektar großen Landpaket in der Nähe der Stadt Casino im Norden von New South Wales (Australien). Nach Fertigstellung des Projekts wird das Gewächshaus einer der technisch fortschrittlichsten und umweltverträglichsten Cannabisbetriebe weltweit sein und ein groß angelegtes Gewächshaus, Produktions- und Verarbeitungsanlagen sowie Bürogebäude für den Anbau, die Herstellung und Verarbeitung von medizinischem Cannabis und verwandten Erzeugnissen in Australien umfassen. Die erste Phase des Projekts wird etwa 300.000 Quadratfuß (27.900m2) umfassen und somit das größte Gewächshaus Australiens für den Anbau von medizinischem Cannabis sein.

Über PUF Ventures Inc.

PUF Ventures Inc. besitzt eine Mehrheitsbeteiligung an AAA Heidelberg Inc., einem Privatunternehmen aus Ontario, dessen Antrag auf eine ACMPR-Lizenz von Health Canada sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Das Unternehmen hat nach der Erteilung der ACMPR-Lizenz die Option, die restlichen Aktien zu erwerben, um 100 Prozent von AAA Heidelberg Inc. zu besitzen. Dank eines Exklusiv-Joint Venture-Abkommens mit Canopy Growth Corp. wird das Unternehmen CraftGrow beitreten, eine Sammlung von hochqualitativen Cannabis-Pflanzungen ausgewählter Produzenten, die über die Webseite Tweed Main Street verfügbar sind. Obwohl der Zeitpunkt der Erteilung einer Lizenz an AAA Heidelberg Inc. weder garantiert noch abgeschätzt werden kann, besteht das Ziel des Managements darin, ein führender Anbieter von medizinischem Marihuana in Kanada zu werden. PUF Ventures Inc. besitzt außerdem eine Mehrheitsbeteiligung Weed Points Loyalty Inc, und eine Minderheitsbeteiligung an PUF Ventures Australia.

