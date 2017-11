Frankfurt - Die US-Datenveröffentlichungen der letzten Monate konnten per saldo überzeugen, so die Analysten der Helaba.Insbesondere die Stimmungsindikatoren hätten sich überaus freundlich gezeigt. Eine Entwicklung, die sich auch mit den jüngsten Daten fortzusetzen scheine. So liege der Empire-State-Index der FED in New York im laufenden Monat mit 19,4 Punkten auf anhaltend hohem Niveau, auch wenn der Spitzenwert jenseits von 30 Punkten nicht habe gehalten werden können.

