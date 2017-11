Linz - Nach einem Treffen mit der Schweizer Regierung teilte der Chef der Schweizer Nationalbank (SNB) mit, dass an der lockeren Geldpolitik festgehalten wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Negativzinsen von minus 0,75% und die Bereitschaft zu Interventionen am Devisenmarkt würden das Mantra von SNB-Chef Thomas Jordan bleiben. Er habe betont, dass der Franken weiterhin hoch bewertet sei, obwohl er in diesem Jahr gegenüber dem Euro an Wert verloren habe. Die aktuelle Bandbreite liege zwischen 1,1580 und 1,1710. (16.11.2017/alc/a/a)

