Übergeordnet war eine Korrektur der seit Ende August anhaltenden Aufwärtsbewegung bei der Porsche-Aktie schon längst überfällig, der Wert legte nämlich in einem Atemzug um gut 38 Prozent auf ein Verlaufshoch von 65,38 Euro und somit über die mittelfristige Widerstandszone von 57,28 Euro zu. Seit Anfang dieses Monats übernahmen kurzfristig Bären das Ruder und schickten die Aktie bis in den Unterstützungsbereich von rund 60,00 Euro abwärts. Dort versucht sich das Papier des Autobauers nun an einer nachhaltigen Stabilisierung, die mittelfristige Auswirkungen auf den weiteren Verlauf nehmen dürfte. Denn der bisherige Konsolidierungskorridor präsentiert sich tendenziell als bullische Flagge und wird in der Regel zur Oberseite aufgelöst. Im weiteren Verlauf könnte dies frische Mehrjahreshochs ...

