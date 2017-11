Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zu Beginn des entscheidenden Sondierungstages für eine Jamaika-Koalition optimistisch für ein "positives Ergebnis" gezeigt. "Es kann gelingen", sagte Merkel bei ihrem Eintreffen zu Vorgesprächen in Berlin. "Aber das ist eine schwierige Aufgabe, eine sehr komplizierte Aufgabe", hob sie hervor. "Der Wille ist da", betonte die Kanzlerin aber. "Wenn das gelingt, ... dann kann daraus etwas sehr Wichtiges für unser Land entstehen in einer Zeit großer Polarisierung".

Merkel appellierte an alle Verhandlungspartner, Kompromissbereitschaft zu zeigen. "Ich hoffe, dass der Wille da ist, dass etwas gelingt", sagte sie. Die Parteien hätten die Verantwortung. "Ich werde versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten", versprach die CDU-Vorsitzende. Am Ende müsse aber jeder von dem, was ihm wichtig sei, auch etwas in einer möglichen Regierung wiederfinden. "Heute ist der Tag, an dem wir uns auch in die jeweils Situation des andern hineinversetzen müssen und fragen müssen, was ist für den wichtig".

Die Bundeskanzlerin rechnete dafür mit langen Verhandlungen. Wie lange diese aber dauern würden, sei nicht abzusehen. "Ich kann kein Ergebnis sagen, wann das beendet ist." Dass es "gravierende Unterschiede" zwischen den Parteien gebe, stellte sie positiv in Zeiten dar, in denen beklagt werde, dass sich die einzelnen politischen Parteien nicht mehr voneinander unterschieden. "Wer hier an den Verhandlungen teilgenommen hat, der weiß, dass es sehr wohl Unterschiede gibt".

Die Parteien wollen am Donnerstag in zahlreichen Runden über die Streitthemen verhandeln. Union, FDP und Grüne gehen mit immer noch großen Meinungsunterschieden in zentralen Fragen in diesen letzten Verhandlungstag. Die potenziellen Partner eines Jamaika-Bündnisses streiten vor allem über den richtigen Weg in der Flüchtlingspolitik und beim Klimaschutz, aber auch zum Beispiel über die Verkehrspolitik und die Zukunft des Solidaritätszuschlages.

Am Morgen sind sie zu getrennten Vorgesprächen zusammengekommen. Um 13.00 Uhr wollen sich dann die Parteichefs treffen, bevor am Abend die große Sondierungsrunde zusammentritt. Über die Knackpunkte dürften nach allgemeiner Erwartung die Parteichefs bis tief in die Nacht ringen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2017 05:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.