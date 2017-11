Die 36. internationale Buchmesse in Sharjah (Sharjah International Book Fair, SIBF) schloss mit einer rekordverdächtigen Bilanz sie zog im Verlauf der 11 Tage 2,38 Millionen Besucher an. Die weltweit drittgrößte Buchmesse präsentierte mehr als 2.600 kulturelle Veranstaltungen, 400 Autoren und Intellektuelle und 1.690 Aussteller aus 60 Ländern, die 1,5 Millionen Titel vorstellten.

During Sharjah International Book Fair 2017 (Photo credit: Sharjah Book Authority)

Die großen Mengen verkaufter Bücher summierten sich zu einem Gesamtumsatz von 56.083.417 USD (206 Millionen AED) 17 Prozent mehr im Vergleich zu 2016. Besucherzahlen und Buchumsätze der SIBF 2017 sind die bislang höchsten der 35-jährigen Messegeschichte.

Das Professional Programme, alljährlich im Vorfeld der Messe stattfindende Veranstaltungen und eine der wichtigsten Vernetzungsplattformen für Verlage in der Region, umfasste 2.800 Matchmaking-Treffen zwischen 405 Verlagen und Fachleuten, auf denen Vereinbarungen über den Kauf und Verkauf von Rechten geschlossen wurden. Der vor und während der Messe genutzte Hashtag "SIBF2017" erreichte 139 Länder und verzeichnete mehr als 1,3 Milliarden Impressions auf Englisch und Arabisch, was die globale Bedeutung der SIBF unterstreicht.

An der diesjährigen Ausgabe nahm Großbritannien als "Ehrengast" im Rahmen einer kulturellen Zusammenarbeit teil, durch die Namen wie Alexandra Shulman, ehemalige Chefredakteurin der britischen Vogue, die britische Biographin des Königshauses Claudia Joseph, der britische Journalist Sarfraz Manzoor, der von der Kritik gefeierte Schriftsteller Neel Mukherjee und Jacks Thomas, Direktorin der London Book Fair, und weitere Persönlichkeiten vertreten waren.

Die Messe empfing arabische Koryphäen aus Kultur und Literatur, darunter den internationalen syrischen Schauspieler Ghassan Masoud, den saudi-arabischen Schriftsteller Abdo Khal, den algerischen Romanautor Waciny Laredj, den palästinensischen Dichter und Romancier Ibrahim Nasrallah sowie den jordanischen Schriftsteller Jamal Naji.

Von außerhalb der arabischen Welt auf der Messe vertreten waren bedeutende Persönlichkeiten wie unter anderem der ehemalige pakistanische Kricketspieler Wasim Akram, der US-amerikanische Kinder- und Jugendbuchautor Peter Lerangis, die US-amerikanische Autorin und Romanschriftstellerin Victoria Christopher, der französische Schriftsteller Julien Columeau und der indische Autor Manu Joseph.

Die diesjährige Ausgabe der SIBF stand unter dem Titel "A World in My Book", der Sharjahs Vision des Werts von Büchern als wesentliche Wissensquelle und Einstieg in die verschiedenen Kulturen und Reiche der Welt veranschaulichte.

