Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktor Yves Mersch hat sich über den nur schleppenden Fortschritt der einst mit großen Hoffnungen gestarteten Initiative zu Belebung einfacher und transparenter Verbriefungen (STS - simple, transparent, standardized) beklagt. Bei der Euro Finance Week in Frankfurt wies Mersch darauf hin, dass Verbriefungen auch zur Lösung des Problems notleidender Kredite beitragen könnten und die geplante Kapitalmarktunion voranbringen.

"Die Revitalisierung des europäischen Verbriefungsmarkts ist weiterhin sehr anämisch", sagte Mersch. Der Markt leide unter der starken Entschuldung des Bankensektors und einer nachteiligen regulatorischen Behandlung. "Verbriefungen können in Banken Kapital freisetzen, sie könne zu mehr Krediten für die Realwirtschaft führen", sagte Mersch.

Verbriefungen könnten bei Abbau notleidender Kredite helfen

Auch habe er selbst die "naive Vorstellung" gehabt, dass Verbriefungen beim derzeit heftig diskutierten Abbau notleidender Kredite helfen könnten. Schließlich seien mehr Verbriefungen auch ein Schritt hin zu der angestrebten Kapitalmarktunion, da sie mit einem privaten, grenzüberschreitenden Risikotransfer einhergingen.

Die EZB selbst bekommt die Schwäche des Verbriefungsmarkts auch bei ihrem geldpolitischen Ankaufprogramm zu spüren. Der älteste, bereits 2013 begonnene Teil des APP, der Ankauf von Asset-backed securities (ABS), hat weiterhin das geringste Volumen aller vier Einzelprogramme.

Mersch wies darauf hin, dass den ABS in Gestalt von Covered Bonds und den langfristigen Refinanzierungsgeschäften der EZB starke Konkurrenten erwachsen seien, denn die seien für die Banken nun billigere Finanzierungsquellen.

Die vom Gesetzgeber im Rahmen der STS-Initiative vorgesehen Erleichterungen werden ihre Wirkung laut Mersch aber erst 2019 entfalten können. "Es müssen erst noch einige wichtige technische Standards vollendet werden", sagte Mersch. So müsse der Bankregulator EBA noch konsistente Kriterien dafür entwickeln, was genau einfach, transparent und standardisiert bedeuten solle.

Emir-Überarbeitung schadet Vebriefungsinitiative

Laut Mersch drohen zugleich neue Regulierungen das Anliegen der STS-Initiative zu unterminieren. So würden im Rahmen der Marktrichtlinie Emir Spezialgesellschaften (Special Purpose Vehicles - SPV) gegenwärtig als nicht-finanzielle Gegenparteien eingestuft. Sie müssten seien daher von bestimmten Anforderungen in Bezug auf Clearing und Sicherheiten befreit.

"Der jüngste Emir-Vorschlag stuft Verbriefungsgesellschaften überraschenderweise wieder als finanzielle Gegenparteien ein", sagte Mersch. Damit würden sie ihre regulatorischen Vorteile verlieren. Das wäre jedoch nicht sachgerecht, weil diese SPVs nur das unterliegende Portfolio kontrollierten. Mersch nannte das eine "bürokratische Inkonsistenz".

Als ein weiteres Hindernis nannte Mersch die Sicherheitanforderungen bei Verbriefungen im Rahmen der Versicherungsrichtlinie Solvency 2. Das sei ein Hindernis für die Belebung des Verbriefungsmarkts, weil sie das Interesse von Investoren zu mindern drohe. "Stellen wir in einem Gesetz etwas in Frage, was wir mit einem anderen Gesetz erreichen wollen?", fragte Mersch.

November 16, 2017

