Köln (ots) - Am Samstag, den 25. November 2017, lädt der Spielwarenhändler Toys"R"Us an zahlreichen Standorten* zum großen Spieletag ein. Dabei können Kinder, Familien und Spielefans von 11 bis 17 Uhr die angesagtesten Gesellschaftsspiele ausprobieren und hilfreiche Tricks und Kniffe für künftige Brettspielduelle erlernen.



Gemeinsamer Spielespaß mit der Familie hat das ganze Jahr über Saison, denn es gibt nichts Schöneres, als zusammen Zeit zu verbringen. Besonders aber, wenn die Tage kürzer werden und man bei Regen und Schnee gemütlich Zuhause beisammen ist, sorgen Brettspiele bei Jung wie Alt für abwechslungsreiche Unterhaltung. Einen Überblick über die angesagtesten und neusten Gesellschaftsspiele bietet der Spielwarenhändler Toys"R"Us am Samstag, den 25. November 2017, an zahlreichen Standorten*. Von 11 bis 17 Uhr sind Kinder, Familien und Spielefans zum Mitmach-Aktionstag eingeladen, bei dem unterschiedliche Spiele in der Praxis getestet werden können. Dabei vermitteln Spiele-Profis angehenden Brettspiele-Meistern hilfreiche Tricks und Kniffe, die bei künftigen Siegeszügen eingesetzt werden können.



Das Angebot am Aktionstag bietet für alle Altersklassen eine Auswahl an verschiedenen Brettspielen. Während Vorschulkinder zum Beispiel bei "Pipi Party" spritzige Spielrunden drehen können und mit viel Geschick bei "Kristallica" einen kühlen Kopf bewahren sollten, verspricht "Stoopido" älteren Kindern ab 6 Jahren Action mit Lachgarantie. Das 3D-Geschicklichkeitsspiel "Plitsch-Platsch Pinguin" ist dank LED-Beleuchtung sogar im Dunklen spielbar und das lustige Würfelspiel "Paulchen Pups" bringt jede Party schnell in Schwung. Fans von Benjamin Blümchen kommen beim Versteckspiel "Wo ist Benjamin?" ganz auf ihre Kosten, während Junghexen vor allem die "Bibi Blocksberg Hexenkugel" begeistern wird.



"In Zeiten von zunehmender Digitalisierung und Fokussierung auf die Kommunikation über soziale Medien, ist es für Kinder sowie die gesamte Familie eine schöne Abwechslung, sich bewusst Auszeiten zu nehmen und ganz 'analog' zusammenzukommen. Ein Spielenachmittag bietet dazu den perfekten Anlass und hat außer dem Spaßfaktor einen nicht unwichtigen Nebeneffekt: Abhängig von der Spielmechanik werden verschiedene Fähigkeiten wie beispielsweise logisches und strategisches Denken, Ausdauer und Motorik geschult", berichtet Marie-Charlotte von Heyking, PR-Managerin bei Toys"R"Us Central Europe.



Der Spieletag findet in Kooperation mit Ravensburger, Schmidt Spiele, Hutter, Goliath, Spin Master, Hasbro, Kosmos und Amigo statt. Beim Aktionsgewinnspiel haben alle Teilnehmer die Chance auf den Gewinn eines von insgesamt acht umfangreichen Spielepaketen. Zudem gewährt Toys"R"Us am Spieletag beim Kauf von zwei Gesellschaftsspielen 50% Rabatt auf das preisgünstigere Spiel.



Vorbeischauen und Mitmachen lohnen sich auf jeden Fall - beim großen Spieletag am 25. November 2017 bei Toys"R"Us in Deutschland*. Der Aktionstag findet auch in Österreich und der Schweiz statt.



*ausgenommen Toys"R"Us Märkte in Aschaffenburg, Berlin (Einkaufszentrum Leipziger Platz Quartier), Braunschweig, Hanau, Münster, Offenbach, Recklinghausen, Schwerin



