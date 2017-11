München (ots) -



Einfache Montage, keine große Planung: Manchmal braucht der gewiefte Profi für seine Kunden eine Lösung, die schnell umsetzbar ist. Hoval lanciert zwei kostengünstige und energiesparende Umluft-Heizgeräte. Das TopVent® TV beheizt Räume bis sechs Meter Höhe, zum Beispiel Produktionshallen und Sportstätten. Das TopVent® TW produziert an Toren, etwa von Lagerhallen und Supermärkten, bis zu vier Meter hohe Luftschleier. Die Regelung ist ebenso einfach.



Es kann frisch werden - nicht nur in Industriehallen, auch in Sportstätten und Werkstätten. Da kommt dem Installateur das dezentrale Umluft-Heizgerät TopVent® TV gerade recht. Kompakt und in modern schlichtem Design, muss es lediglich an die Steckdose und fürs Heizen an die Warmwasserversorgung angeschlossen werden. Die Halterung wird mitgeliefert und erlaubt die Montage an Decke oder Wand - und dazu noch in unterschiedlichen Neigungswinkeln. Der Rahmen aus lichtunempfindlichem Kunststoff lässt sich mit einem Klick aufsetzen und zum Reinigen ebenso einfach abnehmen.



Der geräuscharme Ventilator saugt die Luft an und verteilt sie effizient auf die Kupferrohre und die Aluminium-Lamellen des Wärmetauschers. Die in den Rahmen integrierten Lamellen sind manuell verstellbar, die Luft strömt dadurch passgenau in den Raum. Der EC-Motor mit seiner elektronischen Schaltung kommt mit allen Drehzahlen zurecht. Dank seinem höheren Wirkungsgrad benötigt das TopVent® TV im Vergleich zu anderen Geräten rund 25% weniger Energie. Gesteuert wird es ganz einfach über die Regelung Hoval EasyTronic EC.



Hoval bietet das Umluft-Heizgerät TopVent® TV in drei Leistungsklassen: Das TV-2 erbringt eine Luftleistung bis 2100 m3/h, das TV-4 bis 4850 m3/h und das TV-5 m3/h bis 5700 m3/h. Die maximale Heizleistung reicht bis 56 kW.



Damit die Wärme drinnen bleibt



Kaum geht das Tor auf, schwappt kalte Luft in den Raum. So muss es nicht sein - und so ist es auch nicht, wenn das TopVent® TW eine Barriere aus strömender Luft über die Toröffnung schiebt. Das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech braucht wenig Platz und fällt optisch kaum auf. Erhältlich in Längen von 1 m, 1,5 m und 2 m, kann der Torluftschleier mit Anschluss ans Strom- und ans Warmwassernetz horizontal oder vertikal montiert werden. Die mitgelieferte Halterung lässt beide Ausrichtungen zu. Um Das TopVent® TW anzubringen, hilft dem Installateur eine mitgelieferte Bohrschablone.



Nach der Montage der effiziente Betrieb: Die Regelung Hoval EasyTronic EC ist intuitiv zu bedienen. Der EC-Motor des TopVent® TW passt sich den Drehzahlen elektronisch an und ist langlebig. Er arbeitet nicht nur sehr leise, sondern auch sehr effizient. Das zeigt sich in den Energiekosten, die im Vergleich zu alternativen Torluftschleiern um bis zu 20% reduziert werden. Die maximale Heizleistung reicht bis zu 36 kW, die Luftleistung beträgt 1850 m3/h bis 4400 m3/h.



Eine Regelung für alles



Über die Hoval EasyTronic EC lassen sich Heizgeräte aus der TopVent® Familie an- und abschalten und die Temperatur, je nach Vorrichtung die Luftverteilung und die Ventilator-Drehzahl regeln. Die EasyTronic EC besitzt einen Ausgang, um eine externe Pumpe oder ein Ventil anzusteuern und einen Kontakt als Eingang für das Heizgerät: Öffnet sich zum Beispiel das Tor einer Lagerhalle, löst der Torkontakt den Luftschleier des TopVent® TW aus. Hoval liefert auch einen Sockel, der bei einer nachträglichen Installation der Geräte die Aufputz-Montage der Regelung ermöglicht.



Die EasyTronic EC fügt Heizgeräte zum Gesamtsystem: Kostengünstig in Anschaffung und Betrieb, lässt es sich einfach bedienen. Bis zu zehn Geräte desselben Typs können über eine einzige Hoval EasyTronic EC gesteuert werden - neben dem neuen Umluft-Heizgerät TopVent® TV und dem neuen Torluftschleier TopVent® TW auch etwa die Hallenklima-Geräte TopVent® DHV und TopVent® NHV. Wenn alles aus einer Hand kommt, ist die Lösung umfassend und der Service garantiert.



