Frankfurt am Main (ots) - Verleihung der 35. HORIZONT Awards am ersten Veranstaltungsabend



Trends, Disziplinen, Praxisansätze - der Deutsche Medienkongress gilt seit Jahren als eines der wichtigsten Treffen für Entscheider aus Marketing und Medien. Das Top Event, das im kommenden Jahr am 16. und 17. Januar zum zehnten Mal in Frankfurt am Main stattfindet, bietet ein internationales, vielfältiges Programm mit zahlreichen Branchenexperten. Veranstalter sind HORIZONT und dfv Conference Group (beide dfv Mediengruppe).



Top-Speaker wie Jim Egan (BBC Global News Ltd), Antje Neubauer (Deutsche Bahn AG), Klaus Brinkbäumer (Der Spiegel), Alexander Ewig (MediaMarktSaturn) und Tim Alexander (Deutsche Bank) stehen auf dem Programm. Hochkarätig besetzte Gesprächsrunden liefern einen klaren Blick auf die Trends und Themen, die das Medienjahr 2018 prägen werden, etwa wie die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung gewährleistet werden kann. Auf weitere spannende Beiträge dürfen sich die Gäste freuen: Die Boxlegende Wladimir Klitschko (KLITSCHKO Ventures) und heutiger Unternehmer verrät, wie man mit Willenskraft alle Herausforderungen meistern kann, und der erfolgreichste deutsche Science-Fiction-Autor Frank Schätzing präsentiert "Zukunftsgerüchte - wie die Welt wohl eher nicht wird".



Zahlreiche Neuerungen stehen außerdem auf dem Programm: Am zweiten Tag präsentieren sich erstmals CMOs und Vermarkter, Tech-Gurus und Innovationstreiber aus den Medien auf mehreren Bühnen. Zudem sorgt ein innovatives Networking-Konzept mit Lounges und Gesprächsinseln dafür, dass die Teilnehmer einfach und angenehm neue Kontakte knüpfen können.



Feierlicher Höhepunkt des Deutschen Medienkongresses ist die Verleihung des "HORIZONT AWARD" an die "Männer und Frauen des Jahres 2017". Mit diesem Preis werden herausragende Persönlichkeiten der Branche in den Kategorien Medien, Agenturen und Unternehmen ausgezeichnet. Als Keynote-Speaker mit dabei ist Christian Sewing, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Deutschland-Chef der Deutschen Bank.



Ausführliche Informationen zum Programm sowie das Anmeldeformular finden sich unter www.deutscher-medienkongress.de.



