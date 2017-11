Köln/Stuttgart (ots) - Ob soziale Netzwerke, Blogs oder eCommerce - digitales Marketing ist der Wachstumsbereich unserer Zeit. Umso größer ist die Nachfrage nach Experten, die Produkte und Dienstleistungen online strategisch vermarkten können. Der neue Master-Studiengang M.A. Digital Marketing der International School of Management (ISM) bereitet Studierende ab dem Wintersemester 2018/2019 optimal auf eine Karriere in diesem dynamischen Arbeitsumfeld vor.



"Die Digitalisierung der Gesellschaft ist im Marketing besonders bedeutend", erklärt Studiengangsleiterin Prof. Dr. Meike Terstiege. "Google, Facebook, Instagram und Co sind längst der Schlüssel für eine erfolgreiche Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen geworden. Der Bedarf an kreativen Kommunikationsexperten, die zukunftsorientiert querdenken können und ebenso über Management- und Führungsqualitäten verfügen, steigt immens."



Hier setzt der neue M.A. Digital Marketing an. Innerhalb von zwei Jahren erwerben Studierende gezieltes Fachwissen in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), Affiliate-Marketing, E-Mail Marketing, Social Media Marketing und Content Marketing. In einem Marketingforschungsprojekt beraten sie Unternehmen bei Fragen zur Online-Vermarktung.



Das Masterprogramm ist praxisorientiert und international ausgerichtet. Es umfasst einen mehrtägigen Praxisworkshop in Kooperation mit externen Unternehmen und Beratungen, eine zwölfwöchige Praxisphase sowie ein Auslandssemester an einer der über 175 Partnerhochschulen. Zudem besteht die Möglichkeit, einen internationalen Doppelabschluss zu erwerben.



Absolventen des Studiengangs Digital Marketing stehen alle Türen in der Digitalbranche offen: Als Experten auf Unternehmensseite, die den zielgerichteten Einsatz von digitaler Kommunikation und Werbebudgets verantworten, genauso wie als Content- oder Multichannel-Manager in internationalen Agenturen und Beratungen. Aber auch in anderen Bereichen spielt das digitale Marketing eine immer größere Rolle, sei es in der Filmproduktion, bei Game-Publishern oder in Start Ups.



Der M.A. Digital Marketing startet erstmals ab dem Wintersemester 2018/2019 an der ISM Köln und Stuttgart.



Hintergrund:



Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle.



Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und Praxisorientierung aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM.



