Liebe Leser,

dieses Mal sollte es einfach nicht sein. Die Daimler-Aktie konnte präzise in den Zielbereich bei 73 Euro vordringen, jedoch blieb sie den Aktionären einen Ausbruch über den dortigen Widerstand schuldig. Stattdessen prallte das Papier am Widerstand ab und ging anschließend deutlich zurück. Auch in der aktuellen Woche setzt sich die Rückwärtsbewegung weiter fort und schiebt die Aktie wieder unter 70 Euro.

Einschätzungen zur aktuellen Chartsituation: 200-Wochenlinie hält ... (Johannes Weber)

