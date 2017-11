In Deutschland fehlt es an naturwissenschaftlichen und technischen Fachkräften. Laut einer Studie befindet sich der Engpass bei MINT-Fachkräften auf einem Rekordniveau. Vor allem Informatiker werden dringend gesucht.

In Deutschland ist der Mangel an naturwissenschaftlichen und technischen Fachkräften einer Studie zufolge groß wie nie. Im September fehlten 290.900 Arbeitskräfte im MINT-Bereich, der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik umfasst, und damit 43 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts ...

