Während Mexiko und Kanada weiter für die Fortführung des Nafta-Abkommens kämpfen, setzen die Vertreter der USA auf Konfrontation. Jetzt reicht es den mexikanischen Regierungsvertretern - der Ton wird rauer.

Nun verhandeln sie wieder. In der fünften Runde ringen Mexiko und Kanada mit den USA derzeit um den Erhalt der Nafta - aber man hat zunehmend den Eindruck, dass sich die US-Unterhändler so lange bockig stellen, bis die anderen die Nerven verlieren. Das zumindest scheint der Plan von US-Präsident Donald Trump zu sein, wenn er dann überhaut eine durchdachte Strategie hat. Seit Mittwoch und noch bis kommenden Dienstag sprechen die Delegationen, dieses Mal wieder in Mexiko.

28 verschiedene Themen werden diskutiert, von so einfachen Dingen wie den Gebühren für den transnationalen Onlinehandel bis zu den "Giftpillen". Dazu gehören vor allem die Ursprungsregeln (regionaler Produktinhalt), das mögliche automatische Ende der Nafta und die Schiedsgerichte. In all diesen Punkten sind vor allem die USA und Mexiko weit voneinander entfernt.

Die Verhandlungen über die Modernisierung eines der größten Freihandelsabkommen der Welt wandeln stets am Rande des Abbruchs. Wenn die Nordamerikanische Freihandelszone nach gut 23 Jahren beerdigt wird oder in absehbarer Zeit ausläuft, trifft es zwar auch Kanada und die USA, aber vor allem die mexikanische Wirtschaft würde leiden. In erster Linie der Manufaktursektor hängt wie ein Kranker am Tropf der Exporte ...

