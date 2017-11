»Mehr Innovationen und Impulse lassen sich für unsere Branche in dieser Qualität und in dieser Dichte nirgendwo anders finden«, sagte ZVEH-Hauptgeschäftsführer Ingolf Jakobi bei der Pressekonferenz am 14. November auf dem Frankfurter Messegelände, wo die Light + Building vom 18. bis 23. März 2018 stattfinden wird.

Zu den Topthemen der Messe gehört die »Smartifizierung des Alltags«. Auch bei den E-Handwerken rücken Themen wie Vernetzung und Systemintegration verstärkt in den Mittelpunkt. Die elektrohandwerklichen Fachbetriebe füllen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...