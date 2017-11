Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Statt der zweijährigen Paulina liegt eine Puppe im Kinderbettchen. Für Hauptkommissar Martin Brühl (Roeland Wiesnekker) beginnt damit ein Albtraum. Das ZDF zeigt den Fernsehfilm der Woche "Der Kommissar und das Kind" am Montag, 20. November 2017, 20.15 Uhr. In weiteren Rollen spielen Meike Droste, Anja Kling, Silke Bodenbender, Marc Ben Puch, Magnus Krepper, Sara Fazilat, Michael Schenk, Michael Rotschopf und andere. Regie führte Andreas Senn nach dem Drehbuch von Christoph Darnstädt und Annette Simon.



Fernsehmoderatorin Caroline Schäfer (Anja Kling) und ihr Mann Till (Magnus Krepper) sitzen mit Gästen beim Abendessen. Als Caroline mit ihren Freundinnen ins Kinderzimmer der zweijährigen Pauline schleicht, um einen Blick auf das "schlafende Engelchen" zu werfen, ist das Kinderbett leer! Statt Paulina liegt eine fremde Puppe im Bett. Alles deutet auf eine Entführung hin und sofort beginnt eine umfangreiche Suche. Für Hauptkommissar Martin Brühl (Roeland Wiesnekker) wiederholt sich ein Albtraum, den er bereits Jahre zuvor durchlebte.



Auch damals verschwand ein Kind aus seinem Bett. Es wurde bis heute nicht gefunden, und Martin Brühl leidet seitdem unter Schlafproblemen und Schuldkomplexen. Er ist sich sicher, dass das Promikind gekidnappt wurde und erwartet eine Lösegeldforderung. LKA-Psychologin Susanne Koch (Meike Droste) hingegen sieht die Überlastung der prominenten Fernsehmoderatorin als möglichen Hintergrund für die Entführung. Denn es gibt einige, die Caroline für eine schlechte Mutter halten. Zu Susannes Entsetzen begeht Martin denselben Fehler wie damals: Er verspricht der Mutter, ihr das Kind wiederzubringen. Aber dann verschwindet auch noch der Nachbarsjunge Janosch spurlos.



https://presseportal.zdf.de/pm/der-kommissar-und-das-kind/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derkommissarunddaskind



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121