Im hessischen Langen hat Akasol am Donnerstag die nach eigenen Angaben europaweit größte Batteriefabrik für elektrische Nutzfahrzeuge eröffnet. Im Dreischichtbetrieb sollen dort Speicher für bis zu 3000 Elektrobusse im Jahr produziert werden.Die nach eigenen Angaben europaweit größte Batteriefabrik für elektrische Nutzfahrzeuge hat die Darmstädter Akasol GmbH am Donnerstag im hessischen Langen eröffnet. An dem neuen Standort sollen dem Unternehmen zufolge im Dreischichtbetrieb Batterien für bis zu 3000 E-Busse pro Jahr produziert werden. Akasol stellt bereits seit etwa 25 Jahren Batteriesysteme ...

