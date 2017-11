München - Die Schwellenländer haben nach der Talsohle Anfang 2016 eine starke Performance hingelegt, so Morgan Harting, Multi-Asset Portfolio Manager beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Allein in diesem Jahr seien Emerging-Markets-Aktien (auf Euro-Basis bis Ende Oktober) um circa 20 Prozent gestiegen. Mit Blick auf 2018 stünden die EM vor erhöhten geopolitischen und Währungsrisiken. Einige Bereiche erscheinen als überbewertet, so die Experten von AB. Die Experten würden jedoch glauben, dass weiterhin attraktive Chancen bestünden. Um sie zu finden, müsse man allerdings in allen Assetklassen suchen.

