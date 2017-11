Zürich - Nach jüngsten Kursverlusten sind die Weichen am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag erst einmal wieder auf Erholung gestellt. Der Leitindex SMI hat das Plus im Verlauf des Vormittags noch ausgebaut - obwohl die uneinheitlichen Vorgaben aus Übersee hierfür keine klare Richtung geliefert hatten. Wie aus Händlerkreisen zu vernehmen ist, könnten dabei am heutigen Handelstag wieder hohe Volumen erzielt werden.

Bestand in den letzten Tagen keine Einigkeit darüber, ob es sich bei den jüngsten Kursentwicklungen um einen Stimmungswandel oder bloss um Gewinnmitnahmen handelte, mehren sich nun ausserdem wieder die Stimmen, die von einem Bullenmarkt sprechen. Bis Ende Jahr sei ein Erreichen der Marke von 9'500 Punkten durchaus noch möglich, hiess es aus dem Handel. Gewinnmitnahmen wie in den letzten Tagen seien in einer solchen Situation nicht unüblich und sogar förderlich für die Nachhaltigkeit der Kursanstiege. Gegen einen Bärenmärkt spreche weiter auch das positive makroökonomische Umfeld.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 12 Uhr 0,47% höher bei 9'132,48 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,61% auf 1'477,99 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,51% auf 10'475,37 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notiert einer im Minus, zwei unverändert und der Rest im Plus.

Zu den grössten Gewinnern gehören dabei die Finanztitel und Zykliker. Sowohl Julius Bär (+1,5%), Credit Suisse (+1,3%), ...

