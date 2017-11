Paris - Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten hat sich am Donnerstag wieder merklich aufgehellt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann gegen Mittag 0,69 Prozent auf 3570,19 Punkte, nachdem er zuvor acht Tage nacheinander im Minus geschlossen hatte. Die Postbank sieht nach der jüngsten Verlustserie nun die Chance auf eine Trendwende. Die Gewinne an den asiatischen Börsen an diesem Donnerstag gäben jedenfalls Hoffnung, dass dem so ist.

Der französische Leitindex CAC-40 rückte zuletzt um 0,62 Prozent auf 5333,94 Zähler vor. Der Londoner FTSE-100-Index stand 0,16 Prozent höher auf 7384,32 Punkten. Der britische Einzelhandel hatte im Oktober etwas stärker zugelegt ...

