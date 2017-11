Hamburg (ots) -



Heute startet die Einreichungsphase für den Nannen Preis 2018. Bis zum 6. Januar können journalistische Texte und Fotoreportagen, die im Kalenderjahr 2017 in deutschsprachigen Medien veröffentlicht wurden, für den begehrten deutschen Journalistenpreis eingereicht werden (www.nannen-preis.de/einreichen).



Der Nannen Preis wird in sechs Kategorien verliehen: Reportage (Egon Erwin Kisch-Preis), Reportage-Fotografie, Inszenierte Fotografie, Investigative Leistung, Dokumentation und Web-Projekt. Darüber hinaus kann die STERN Chefredaktion einen Sonderpreis für eine außerordentliche journalistische Leistung vergeben.



Die Mitglieder der Hauptjury sind: Klaus Brinkbäumer (Chefredakteur "Spiegel"), Dunja Hayali (Moderatorin ZDF), Tanit Koch (Chefredakteurin "Bild"), Christian Krug (Chefredakteur STERN), Christoph Kucklick (Chefredakteur GEO), Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur "Die Zeit"), Georg Löwisch (Chefredakteur "taz"), Annette Ramelsberger (Gerichtsreporterin "Süddeutsche Zeitung"), Christoph Schwennicke (Chefredakteur "Cicero") und Andreas Wolfers (Leiter der Henri-Nannen-Schule).



Die Preisverleihung findet am 11. April 2018 in der Elbphilharmonie in Hamburg statt. Gastgeber des Nannen Preis ist der STERN.



STERN-Chefredakteur Christian Krug: "Guter Journalismus entfaltet Wirkung, hat etwas zu sagen und ist faktisch richtig. Nicht zuletzt muss das Thema so gut aufbereitet sein, dass es sein Publikum erreicht. Formate und Kanäle sind vielfältig. Diese Bandbreite an Möglichkeiten möchte der Nannen Preis abbilden und ruft dazu auf, ab jetzt wieder zahlreiche Beiträge in den sechs Kategorien einzureichen."



Über den Nannen Preis:



Der Nannen Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung für Journalisten in Deutschland. Mit ihm werden seit 2005 herausragende journalistische Leistungen in Wort und Bild geehrt. Der Nannen Preis will Qualitätsjournalismus im deutschsprachigen Raum stärken und die gesellschaftliche Bedeutung von anspruchsvollem Print- und Onlinejournalismus hervorheben. Die Stifter des Preises sind das Magazin STERN und das Verlagshaus Gruner + Jahr. Die Unabhängigkeit der Auszeichnung wird durch ein aufwendiges Sichtungsverfahren und namhafte Jurys, der Journalisten, Autoren, Chefredakteure und Fotografen nahezu aller großen Verlage Deutschlands angehören, gewährleistet.



