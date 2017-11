Die EZB ist aus Sicht von Chefvolkswirt Peter Praet mit ihren Geldspritzen zur Ankurbelung von Wachstum und Inflation noch nicht auf der Zielgeraden angelangt. "Wir haben unsere Mission noch nicht erfüllt, und so müssen wir geduldig und beständig sein", sagte Praet am Donnerstag in Brüssel laut Redetext. Die beschlossenen Änderungen am...

Den vollständigen Artikel lesen ...