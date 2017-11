Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-16 / 12:43 *Pressemeldung* München, 16. November 2017 *Smartphone ohne Grenzen* Gigaset präsentiert die neuen Smartphone-Modelle GS370 und GS370 plus mit 5,7" 18:9 HD+ Panorama-Display und starker Dual-Kamera-Technologie *Mit den neuen Smartphone-Modellen GS370 und GS370 plus präsentiert Gigaset zum Jahresende noch einmal ein Highlight. Die Modelle bestechen durch modernste Features, wie das 5,7" 18:9 HD+ IPS Panorama-Display und neueste Dual-Kamera-Technologie. Das äußere Design der Geräte wurde ebenfalls weiterentwickelt und kombiniert nun erstmals ein Aluminiumgehäuse mit 2.5D Glas, wodurch die Haptik und das Gewicht der Geräte erneut verbessert wurden.* *5,7" Panorama-Display im 18:9 Format * In den neuen GS370-Modellen [1] setzt vor allem das Panorama-Display Maßstäbe. Bei einer Gehäusegröße für 5,2" Displays wurde ein 5,7" HD+ IPS Panorama-Display im 18:9 Super-Breitbild-Format verbaut. 83 % der Smartphone-Front bestehen aus aktivem Display, wodurch nicht nur das optische Erlebnis, sondern auch die Lesbarkeit verschiedener Inhalte verbessert wird. Das Display löst bei Apps, Spielen, Fotos oder Videos in scharfen 1.440 x 720 Pixeln auf. Dank der IPS-Technologie werden die Inhalte nicht nur in hoher Schärfe dargestellt, sondern können aus jedem Blickwinkel perfekt betrachtet werden. Damit weder Kratzer noch Fingerabdrücke die brillianten Farben des Displays beeinträchtigen, wurde auf ein besonders widerstandsfähiges 2.5D Glas mit Anti-Smudge-Beschichtung verbaut. Dadurch werden Fingerabdrücke reduziert und Schmutz deutlich weniger Haftungsmöglichkeit gegeben. Optisches Highlight sind die abgerundeten Kanten des 2.5D Displays, wodurch sich das Glas nicht nur gut ansieht sondern auch gut anfühlt. *Hochwertiges Aluminium-Design* Gigaset setzt bei den GS370-Modellen auf einen hochwertigen Premium-Look, der durch die Kombination des nahtlos verschmelzenden 2.5D Glases mit der Rückseite aus Aluminium entsteht. Zur Auswahl stehen die Farben "Jet Black" (GS370 und GS370 plus) und "Brilliant Blue" (GS370 plus). Durch den Einsatz von Aluminium konnte Gewicht gespart, die Wärmeleitfähigkeit verbessert und die Dicke der Geräte weiter reduziert werden. Gerade 145 Gramm bringen die neuen Modelle auf die Wage und das bei Abmessungen von 152 x 72 x 8,2 Millimeter. *Neueste Kameratechnologie* Die Hauptkamera der neuen GS370-Modelle [1] besteht aus einem Dual-Kamera-Modul, das eine 13 Megapixel-Kamera mit besonders zuverlässiger PDAF-Fokusfunktion, f/2.0-Blende und 5 Linsen-Objektiv sowie eine 8 Megapixel 120 Weitwinkel-Kamera kombiniert. Ergebnis dieser starken Kombi sind einfach zu erstellende Fotos mit natürlicher Farbdarstellung. Unterstützt wird dies vor allem durch den statischen Fokus der Weitwinkelkamera. Die Frontkamera löst in 5 (GS370), bzw. 8 Megapixel (GS370 plus) auf. *Grenzenlose Kreativität * Eine leistungsstarke Kamera zählt zu den wichtigsten Features jedes Smartphones. Doch nicht nur das Bild selbst muss gelingen: optionale Effekte und Filter spielen bei der Erstellung des perfekten Fotos, das sich schnell und direkt auf Instagram oder anderen Social Media Kanälen teilen lässt, eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund bieten die GS370-Modelle eine große Auswahl an künstlerischen Effekten. Der integrierte Software-Multieffekt ermöglicht Bilder in sepia oder monochrom zu schießen. Die Bokeh-Einstellung erlaubt gezielte Hintergrundunschärfe in Bilder einzufügen und definierte Bereiche außerhalb des Bildfokus bewusst verschwommen darzustellen. So lassen sich auf künstlerische Art Tiefeneffekte integrieren. Der Bild-in Bild-Modus, bei dem zeitgleich Haupt- und Frontkamera auslösen und beide Bilder zu einem Foto kombiniert werden, erlaubt, z.B. bei Urlaubsfotos, ein Selfie vor dem Hotel mit gleichzeitigem Blick aufs Meer als Erinnerung festzuhalten. Nicht weniger wichtig der Beauty- und Panorama-Modus als beliebte Effekte, die bereits von den Modellen GS170 und GS270 bekannt sind. *Action-Cam Feeling mit 1080p-Auflösung* Mit den GS370-Modellen sind hochauflösende Filmaufnahmen in 1080p-Auflösung bei 30 FPS jederzeit möglich. So wird jede Aufnahme noch satter, detailreicher und lebendiger. Besonders interessant wird dies bei actiongeladenen Aufnahmen, da sich selbst schnelle und unruhige Bewegungsabläufe flüssig und verwacklungsfrei einfangen lassen. Auch hier dürfen Effekte natürlich nicht fehlen. Dank des Zeitlupen-Modus können auf den ersten Blick alltäglich erscheinende Szenen ganz neu erlebt und später auf Fernseher oder Smartphone in bester Bildqualität wiedergegeben und erlebt werden. *Leistung mit Stil* Auf die inneren Werte kommt es an - das gilt ebenfalls für die GS370-Modelle [1]. Der Octa-Core-Prozessor mit 1,5 GHz stellt die flüssige Bedienung sicher. Zusammen mit 3, bzw. 4 (GS370 plus) Gigabyte RAM ist Multitasking und der Einsatz mehrerer Apps kein Problem. Schnelle Downloads und flüssiges Streaming wird mit 4G LTE der Kategorie 6 sichergestellt. Mit dem ausdauernden 3.000 mAh Akku wird langanhaltender Smartphone-Genuss mit mehreren Wochen Standby garantiert. Die integrierte Fast-Charge-Technologie lädt diesen mit 5V/2A innerhalb kurzer Zeit wieder auf. Eine vollständige Ladung dauert circa 2 Stunden. Ferner mit an Bord: USB 2.0 mit "On-The-Go-Technologie". Diese erlaubt die direkte Anbindung von USB-Geräten wie Tastaturen oder Festplatten, inklusive deren Energieversorgung. *Android 8 kommt* "Wir wissen, wie wichtig das Thema Betriebssystem für unsere Kunden ist. Hier besteht ofttmals eine gewisse Unsicherheit beim Kauf. Wir wollen für Klarheit sorgen", so Raphael Dörr, Head of Corporate Communications & Investor Relations bei der Gigaet AG. "Die neuen GS370-Modelle werden heute mit Android 7.0 (Nougat) ausgeliefert. Ein Update auf Android 8 (Oreo) ist jedoch für Q2 2018 geplant. So stellen wir für unsere Kunden die Zukunftssicherheit der Geräte und damit eine möglichst lange Einsatzdauer sicher." *Permanenter Dual-SIM und microSD * Die GS370-Modelle [1] verfügen über drei Karten-Slots. So lassen sich gleichzeitig zwei SIM-Karten und eine microSD-Speicherkarte mit bis zu 128GB Speicher nutzen. So werden die GS370-Modelle nicht nur zum idealen Reisebegleiter in Ländern mit hohen Roaming-Gebühren sondern auch zum praktischen Kombi-Gerät für alle, die beruflich und privat in einem Smartphone kombinieren wollen. Neben den beiden SIM-Karten lässt sich dann auch noch der Speicher durch eine kostengünstige SD-Speicherkarte zusätzlich um bis zu 128GByte erweitern. *Interaktiv von Bluetooth bis VoWiFi * Die GS370-Modelle unterstützen neben der schnellen 4G LTE CAT6 Verbindung mit Bluetooth 4.1 LE, WLAN mit 2,4 und 5 GHz, VoLTE und VoWiFi einen ganzen Strauß weiterer, schneller und zukunftsweisender Funkstandards. Vor allem VoLTE und VoWiFi bieten dem Nutzer Zukunftspotential. So können z.B. mittels VoWiFi sämtliche WLAN-Netzwerke zur Übertragung von Sprachanrufen in bester Qualität genutzt werden. VoLTE hingegen bietet beste Sprachqualität unterwegs. Vorteil bei beiden Verbindungsstandards ist der deutlich schnellere Verbindungsaufbau[1]. *Multifunktions-Fingerprint * Der weiterentwickelte Fingerprint-Sensor empfiehlt sich nicht nur aufgrund seiner besonders schnellen Reaktionszeit, sondern auch durch seine Vielseitigkeit. Er kann zum Entsperren der Geräte genutzt werden und fungiert gleichzeitig als Multi-Funktionstaste in der bis zu fünf Fingerabdrücke für unterschiedliche Anwendungen, von Fotoanwendungen über Browserscrolling bis hin zur Beantwortung von Anrufen, zur Verfügung stehen. *Verfügbarkeit und Preis* Die Modelle Gigaset GS370 und Gigaset 370 plus in den Farben "Jet Black" (GS370 und GS370 plus) und "Brilliant Blue" (GS370 plus) sind ab sofort im Gigaset Onlineshop [1] sowie ab Mitte November im Fach- und Onlinehandel zum Preis von 279 Euro, bzw. 299 Euro verfügbar. Für die Geräte können über den Gigaset Onlineshop [1] zudem zwei Schutzhüllen-Varianten als praktisches Zubehör bezogen werden. *Key-Features des Gigaset GS370 und GS370 plus* *Modelle* *Gigaset GS370* *Gigaset GS370 plus* *Prozessor* MTK 6750T Octa-Core mit 1.5GHz *Speicher* 3 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB ( zusätzlich bis zu ( zusätzlich bis zu 128 GB via microSDcard 128 GB via microSDcard (Summe 144 GB) (Summe 160 GB) *Abmessungen* 152 x 72 x 8,2 mm *Gewicht* 145 Gramm *Display* 5.7" 18:9 HD+ IPS Display mit 2.5D Glas *Kameras* *Hauptkamera:* *Hauptkamera:* Dual-Cam 13 MP mit Dual-Cam 13 MP mit schnellem Autofokus schnellem Autofokus und 8 MP 120 und 8 MP 120 Weitwinkel-Kamera mit Weitwinkel-Kamera mit statischem Fokus statischem Fokus *Frontkamera: *5 MP *Frontkamera: *8 MP *Netzwerk* 4G LTE Cat-6, VoLTE, VoWiFi *Betriebs-System* Android 7.0 Nougat ( Update auf Android 8 Oreo in Q2 2018 geplant *Batterie* 3.000 mAh mit 5V/2A Fast-Charging und USB 2.0 OTG *Verbindungen* GPS/AGPS, WLAN 2.4GHz und 5Ghz, BT 4.1 *Sensoren* Fingerabdruck, Beschleunigung, Näherung, Helligkeit, Gyroskop, Magnetometer

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 16, 2017 06:43 ET (11:43 GMT)